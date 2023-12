Danceparty und Konzert im VogelfreiRAUM

vogelfreiRAUM tanzt für love, peace und respect - ein Christmas Special der besonderen Art.

RANKWEIL. Am Samstag, 16. Dezember wird im VogelfreiRAUM in Rankweil zu den Beats des DJ Kollektivs Jumping Dogs Club (JDC) getanzt. Ab 19:30 Uhr legen die zwei Ukrainerinnen Maryna Liapina und Inna Boldyreva ukrainische Tanzmusik auf, womit das Stimmungsbarometer gleich zu Beginn kräftig steigen dürfte. Die ukrainische Community ist im Vorderland zu einer bekannten Größe angewachsen, deren Mitglieder gerne im vogelfreiRAUM ein- und ausgehen. Das Multitalent Maryna Liapina, bereits wohl bekannt als Fotografin und Kamerafrau, versucht sich nun mit ihrer Freundin Inna erstmals im musikalischen Spektrum.

Ab 21:00 Uhr werden die DJ’s des Jumping Dogs Club die Tanzfläche zum Beben bringen. Um herauszufinden, wer und was sich hinter dem DJ Kollektiv JDC verbirgt, haben wir mit dem Gründer, Marcel Amann, gesprochen. Marcel Amann ist seit Jahren ein bekannter Vorarlberger Künstler, der sich, sowohl im bildnerischen als auch im musikalischen Bereich betätigt. Alias „Weekend of Robots“ hat er eine Vielzahl von Tracks produziert, Dancepartys organisiert und bespielt und Fans von EDM (Electronic Dance Music) begeistert. Vor vier Jahren hat er den Jumping Dogs Club gegründet, welcher vorerst als Radiosendung bei Radio Proton betrieben wurde. Mittlerweile ist JDC zu einem DJ-Kollektiv angewachsen, dem neben Marcel Amann als DJ JDC drei weitere DJs aus dem Vorderland angehören: DJ Lionic (Stefan Leiner), DJ DI MA (Dietmar Marte) und DJ Manolito (Manuel Hipp). Auf die Frage warum ein Hund in Name und Logo vorkomme meint Amann: „Ein Hund verkörpert gute Tugenden und wir wünschen uns für unsere Veranstaltungen ein Publikum mit eben diesen Werten - Wahrheit, Mut, Tanz, Akzeptanz, Hilfe, Freundschaft, Freude, Liebe, Treue und Wertschätzung“. JDC legt großen Wert auf eine respektvolle Atmosphäre bei ihren Veranstaltungen und diese Grundhaltung des gegenseitigen Respekts passt perfekt zum vogelfreiRAUM. Über diesen Raum der Kultur meint Amann: „Es war bis jetzt wirklich die beste Location. Die Getränke sind nicht teuer, ein wunderbar, harmonisch geschmückter Innenraum und die Gäste echt total freundlich und tanzbegeistert. Deshalb - Hunde treffen auf Vögel - ein „must see & must be“ auf der Vorarlberger Club-Agenda.VN-TK