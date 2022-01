Damüls: "Wir haben die Situation noch im Griff"

Anvisierte Projekte der Gemeinde und der Umgang mit dem derzeit allgegenwärtigen Thema Pandemie standen im Mittelpunkt eines Gesprächs mit dem Damülser Gemeindechef Stefan Bischof.

Corona-Lage "noch im Griff"

Was Corona anbelangt, so ist Bischof überzeugt: „Wir haben die Situation glücklicherweise noch im Griff.“ In die Zukunft blicke man dennoch mit einiger Sorge, erklärte Bischof angesichts steigender Fallzahlen in anderen Tourismusgemeinden.