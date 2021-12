Sofia Goggia, die Siegerin der beiden Abfahrten in Lake Louise.

Sofia Goggia, die Siegerin der beiden Abfahrten in Lake Louise. ©Gepa

Sofia Goggia, die Siegerin der beiden Abfahrten in Lake Louise. ©Gepa

Damen-Super-G in Lake Louise

Nach zwei Abfahrten steht für die Ski-Damen am Sonntag in Lake Louise der erste Super-G der Saison am Programm.

Nach den beiden überragenden Siegen in den Abfahrten ist Sofia Goggia die große Gejagte. Die Italienerin startet mit Nummer 14. Eröffnet wird das Rennen von ihrer Landsfrau Francesca Marsaglia. Danach folgt ein ÖSV-Trio mit Ricarda Haaser, Tamara Tippler und Ariane Rädler.

self all Open preferences.

Nicole Schmidhofer startet mit der 15 und Christine Scheyer mit der Startnummer 20. Außerdem sind Stephanie Venier (24), Mirjam Puchner (29), Ramona Siebenhofer (31) und Cornelia Hütter mit dabei in Lake Louise.