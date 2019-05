Daisy Keech: Ist dieser Knackpo echt?

Das Model Daisy Keech ist stolz auf ihren Körper und ganz besonders auf ihren Knackpo. Doch ist dieser Po wirklich natürlich?

Ein Beitrag geteilt von Daisy (@daisykeech) am Apr 25, 2019 um 12:11 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die 19-Jährige behauptet schon. Um es ihren Follower zu beweisen, suchte sie prompt einen Schönheitschirurgen auf und ließ sich ihren natürlichen Po bestätigen. Nun steht in ihrer Instagrambiografie: First certified real booty ™️, was soviel heißt wie: “Erster zertifizierter echter Hintern”.