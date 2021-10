Dagi Bee: Gender Reveal Party endet mit Fail

Seit August wissen die Fans von der Schwangerschaft der Influencerin Dagi Bee (27) und ihrem Ehemann Eugen Kazakov (27) Bescheid. Nun geben die beiden auch das Geschlecht der Öffentlichkeit via Instagram bekannt. Während der Gender Reveal Party kam es außerdem zu einem witzigen Fail.

In ihrem Instagram-Post gibt die 27-Jährige einen Einblick in die pompöse Party. Doch während der Zeremonie, in der das Geschlecht des Kindes bekannt gegeben wird, passierte ein witziger Fail.