Dänische Ministerpräsidentin kündigt Rücktritt an

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat trotz des Wahlerfolgs ihrer Sozialdemokraten ihren Rücktritt angekündigt.

Sie wolle sich an der Bildung einer neuen Regierung mit einer breiteren parteiübergreifenden Unterstützung versuchen, sagte Frederiksen in der Nacht zum Mittwoch in Kopenhagen. Diese Absicht hatte sie bereits vor dem Urnengang angedeutet.

Für sie sei klar, dass hinter der Regierung in ihrer jetzigen Form keine Mehrheit mehr stehe, erklärte Frederiksen nun. Daher werde sie noch am Mittwoch ihren Rücktritt bei Königin Margrethe II. einreichen. Mit Vertretern anderer Parteien werde sie sich daraufhin zu Sondierungsgesprächen treffen.

Frederiksen verzichtet freiwillig auf Auftrag zur Regierungsbildung

Aus der Wahl am Dienstag gingen Frederiksens Sozialdemokraten als stärkste Kraft hervor. Die Amtsinhaberin hat gute Chancen auf einen Auftrag zur Regierungsbildung und einen Verbleib an der Macht, zumal das Mitte-Links-Lager, das ihre Minderheitsregierung im Parlament bisher stützte, sich eine knappe Mehrheit von 90 der 179 Sitze sichern dürfte. Voraussetzung wäre, dass die im autonomen Grönland vergebenen zwei Mandate wie erwartet am Mittwochmorgen an den linken Block gehen.