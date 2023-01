Dänemark und Frankreich spielen um den WM-Titel

Dänemark und Frankreich stehen nach Halbfinal-Siegen gegen Spanien und Gastgeber Schweden im Finale der Handball-Weltmeisterschaft.

Am heutigen Freitag gingen die Halbfinal-Spiele der Handball-Weltmeisterschaft in Schweden und Polen über die Bühne. Dabei kam es zu den Duellen Spanien gegen Dänemark und Frankreich gegen Schweden.

Dänemark erneut im Finale

Auf dem Weg zum dritten Titel in Folge musste Dänemark gegen Spanien hart kämpfen. Zwar lagen die Iberer das ganze Spiel nie in Führung, dennoch sahen die Zuseher ein Duell auf Augenhöhe. Den Einzug ins Finale hatte Dänemark einmal mehr dem überragenden Torhüter Niklas Landin Jacobsen zu verdanken, der zahlreiche Chancen der Spanier vereitelte. Nach dem klaren 15:10 zur Pause kam Spanien in den zwetien 30 Minuten wieder heran. Doch der 34-jährige Torhüter im Tor der Dänen parierte kurz vor Schluss einen Siebenmeter und verhinderte so, dass Spanien auf ein Tor heran kam. Mit dem 26:23 baute Dänemark seine Serie auf 27 siegreiche WM-Spiele aus und steht zum dritten mal in Folge im Finale.