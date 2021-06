Dänemark nach 4:0-Sieg gegen Wales im Viertelfinale

Dänemark hat bei der paneuropäischen Fußball-EM als erstes Team den Sprung ins Viertelfinale geschafft.

Die Truppe von Teamchef Kasper Hjulmand behielt am Samstag zum Auftakt der K.o.-Phase in der Amsterdamer Johan Cruijff ArenA gegen Wales mit 4:0 die Oberhand. Nach drei Heimspielen in der Gruppenphase in Kopenhagen samt dem Schock wegen dem Kollaps von Christian Eriksen zu Turnierbeginn trafen Kasper Dolberg (27., 48.), Joakim Maehle (88.) und Martin Braithwaite (96.).