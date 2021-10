Dänemark eine Nummer zu groß für Österreich

Das Österreichische Nationalteam musste sich Gruppendominator Dänemark auswärts verdient mit 0:1 geschlagen geben.

Nach dem glanzlosen Sieg gegen Färöer ging es für das Österreichische Nationalteam in der WM-Qualifikation heute zum schweren Auswärtsspiel nach Dänemark. Der Gruppenerste feierte in sieben Spielen bisher ebenso viele Siege und kassierte noch kein einziges Gegentor. Im Spiel selbst übernahmen die Dänen dann von Beginn weg das Kommando. Die Österreicher, bei denen Marco Grüll erstmals in der Startformation stand, hielten aber großteils gut mit und standen defensiv stabil. Die wenigen Chancen, die sich die Hausherren erspielen konnten, machte Bachmann mit guten Paraden zunichte. Da Kara und Co. auf der anderen Seite keine einzige wirkliche Torchance herausspielen konnten, ging es mit dem 0:0 in die Pause.