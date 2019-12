Dachstuhlbrand in Ludesch - Vier Feuerwehren im Einsatz

Ein Dachstuhlbrand in Ludesch beschäftigte die Feuerwehren Ludesch, Thüringen, Bludesch und Bludenz in der Nacht auf Sonntag.

Am Samstag, den 28.12.2019, brach am späten Abend im Obergeschoß eines Wohnhauses in Ludesch ein Feuer aus. Der Brand wurde von einem Zeugen um ca. 23:50 Uhr bemerkt und gemeldet, da sich die Bewohner selbst, eine Familie mit sechs Personen, derzeit im Ausland aufhalten.