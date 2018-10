Da waren es nur noch drei

Egg, Andelsbuch und das Überraschungsteam Lingenau stehen im Cup-Achtelfinale.

Das Team aus der 2. Landesklasse eliminierte den haushohen Favoriten FC Hard (Landesliga) nach einem torlosen Remis in der regulären Spielzeit mit 4:3 im Elfmeterschießen. In der Runde der letzten 16 Teams – das Achtelfinale wird am 23./24. April gespielt – stehen auch der FC Andelsbuch und der FC Egg. Letztere gaben sich beim Tabellenführer der 1. Landesklasse SC Hatlerdorf keine Blöße und siegten mit 3:0 (Torschützen: Murad Gerdi/2, Marcel Meusburger). Die Andelsbucher lagen gegen Lochau bis zu 80. Minute noch mit 0:2 im Rückstand, erzielten dann aber dann noch vier Treffer durch Simon Walch, Marcelo Theisen, Nico Kleber und Uelder Barbosa. Der Endstand lautete schließlich 4:2.