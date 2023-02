Da war der Fasching 2023 in Hörbranz..

Großer Kehraus in der Hörbranzer Krone

Nach unzähligen Probenstunden, nach der unbeschreiblichen Nervosität vor dem ersten offiziellen Showtanz, nach Auftritten bei Bällen, Kaffeekränzchen, nach einen Überraschungsauftritt bei einem Frauenkränzchen, nach dem noblen Raubritterball, nach den wilden Höllenpartys, nach literweise Schweißperlen im Scheinwerferlicht, nach offenen Händen beim mitklatschen, nach vielen sinnvollen und vielleicht einigen wenigeren sinnvollen Gesprächen an den Bartheken, nach dem Narrenfrühschoppen in Doren, nach dem Morgengruß bei Antenne Vorarlberg, der gefühlt eher ein Nachtgruß war, nach den Umzügen mit begeisterten Mäschgerlen an den Straßenrändern, nach der Narrenmesse in Hörbranz und nach den emotionalen Besuchen in den Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen und in der Lebenshilfe, nach den staunenden Blicken aus großen Kinderaugen, nach.. die Liste ließe sich wahrscheinlich noch unendlich weiterführen.. doch nach all den vielen Stunden die die große und auch eingeschworene Hörbranzer Faschingsgilde zusammen verbracht hat, wird am Faschingsdienstagabend mit dem Kehraus der Fasching 2023 beendet. Wie die Jahre zuvor wurde der Faschingsabschluss zusammen gebührend gefeiert. Ein letztes Mal in der Saison 2023 spielten die einzigartigen Leiblachtaler Schalmeien mit ihren Instrumenten, verwandelten die Hörbranzer Krone in ein wortwörtliches Tollhaus und brachten die Wände zu Beben. Die Hörbranzer Raubritter und viele begeisterte Faschingsfans verabschiedeten mit dem sympathischen und herzlichen 46. Prinzenpaar, Prinzessin Simone und Prinz Hubert, samt ihrem flockigen und begeisterndem Gefolge den heurigen Fasching. Die Berger Harlekins, die Leiblacher Fetzahexa, die Howilar Rutschbugglar, die Lochauer Berger Rockabillys und die Bäumler Paradise-Gruppe ließen es die letzten Faschingsstunden noch einmal richtig krachen. Die Obmänner der Zünfte dankten ihren Mitgliedern und den Besuchern für den unbeschreiblichen Fasching 2023. Dank gilt auch Michael und seinem Team von der Hörbranzer Krone, die ihre Gaststätte schon öfter für Faschingsveranstaltungen bereitgestellt haben und inzwischen weit mehr als ein Geheimtipp für ausgelassene Partys sind. DJay Rome und DJ Ancor sorgten an den Turntables für perfekte Stimmung für den letzten Faschingsabend. Einhelliger Tenor der Besucher: Fasching sind wir alle!!