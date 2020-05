Da stecken jede Menge Vitamine drin

Beerenobst passt selbst in den kleinsten Garten. Sogar in großen Gefäßen kann man die Sträucher erfolgreich ziehen.

Einfacher geht es in lockeren Böden, die entsprechend dem Naturstandort der Pflanzen durchlässig, nährstoffreich und mit Mulch abgedeckt sind. Reichliche Kompostgaben oder gute Pflanzerde bei der Neuanlage sind hilfreich. Achtung: Heidelbeeren, Preiselbeeren oder Cranberries benötigen sauren Boden. Hier ist Moorbeeterde notwendig, will man kränkliche Pflanzen vermeiden. Am besten pflanzt man diese Gehölze in große Töpfe und gießt sie ausschließlich mit gesammeltem Regenwasser. Das entspricht dem Naturell dieser Beerensträucher.