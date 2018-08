Da geht’s richtig zur Sache!

Heuer wartet ein nie dagewesenes Programm mit Wakeboarden, Kinky in München, Klettergarten und Spaß in der Funworld! Jetzt Chance ergreifen und dabei sein!

Party, Fitness, Action

Auf dem Programm für die Mister-Kandidaten steht ein actiongeladener Tag am Bodensee: Beim Wakeboarden und Wasserski können die Jungs beweisen, was sie in Sachen Fitness drauf haben! Legendär wird auch Kinky in München. Ein eigener Partybus fährt die Kandidaten und ihre Begleitung zum angesagten Dinner-Club „Filmcasino“ – dort wird nach gepflegtem Misterdinner in einer der VIP-Loungen im Kinky-Style #abartig gefeiert. In der Funworld in Hard wartet eine Teamchallange mit Bowling, Lasertag und Rennsimulator. Auch im Klettergarten Damüls geht es zur Sache – für „an Hock“ in der Walliserstube ist ebenfalls gesorgt. Über die gesamte Vorbereitungszeit dürfen die Mister im Magic Fit in Dornbirn gratis trainieren – dort wird übrigens auch mit einem Trainer an den Laufstegqualitäten garbeitet – langweilig wird da niemandem, also sei dabei!