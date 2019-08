Cupsieger FC Dornbirn fordert Bundesligist FFC Vorderland

In der ersten Runde im ÖFB Ladies Cup kommt es auf der Birkenwiese zu einem echten Pokalhit

Der Liveticker vom Spiel Dornbirn vs Vorderland

Drei Tage vor dem Saisonstart in der Planet Pure ÖFB Frauen Bundesliga kommt es auf der Dornbirner Birkenwiese zu einem echten Highlight. Die seit einem Jahr ungeschlagene Frauenmannschaft von FC Mohren Dornbirn fordern in der ersten Runde im ÖFB Ladies Cup den Vorarlberger Vertreter im österreichischen Oberhaus, FFC Vorderland. „Vorderland ist klarer Favorit, aber wir wollen eine Topleistung abrufen und uns gut präsentieren. Ich traue meiner Mannschaft trotz dem Fehlen von vier wichtigen Spielerinnen einiges zu. In der Offensive sind wir gut aufgestellt. Wir haben nichts zum Verlieren. Es geht um die Werbung im Frauenfußball“, sagt FC Dornbirn Meistermacher Günther Kerber . Für den Trainerfuchs hat aber die Meisterschaft in der Vorarlbergliga oberste Priorität. „Wir wollen Meister werden und diesem Ziel wird alles untergeordnet.“ Mit ÖFB U-19-Nationalspielerin Leonie Salzgeber, Kübra Öztürk, Michelle Türtscher und Betül Topduman fehlen Dornbirn vier Spielerinnen.

Die Rothosen Ladies haben im Vorjahr in der Landesliga alle 21 Meisterschaftsspiele klar für sich entscheiden können und 277 Meisterschaftstore erzielt. Für Carina Brunold und Co. ist es aufgrund des VFV Cupsieg das erste Spiel im nationalen Pokalbewerb. Für Vorderland mit Neocoach Leandro Simonelli und den vier Neuzugängen Jasmin Pfeiler, Lisa Maria Metzler, Eileen Campbell und Lena Rädler beginnt mit dem Heimspiel gegen Wacker Innsbruck am 18. August die Meisterschaft in der Bundesliga. FC Dornbirn Frauenmannschaft startet erst am 14. September mit dem Heimspiel gegen Nenzing in die Vorarlbergligasaison. Aufpassen für Vorderland, denn Verena Müller und Co. haben im Vorjahr in Runde eins gegen Rankweil mit 0:2 im ÖFB Cup verloren. „Der Zweiklassenunterschied zählt im Pokal nicht. Im Cup herrschen eigene Gesetze. Wir nehmen die Rolle als Favorit an und haben uns viel vorgenommen. Die neue Spielphilosophie soll meine Mannschaft gut umsetzen, dann sind wir erfolgreich“, sagt FFC Coach Leandro Simonelli. ÖFB U-19-Teamspielerin Anna Bereuter ist wegen einer Knöchelverletzung fraglich. Vorderland fehlen mit Yaribeth Ulacio, Nazareth Gutierrez (beide noch in Venezuela) und Eileen Campbell (rekonvaleszent) drei starke Kickerinnen. Dafür geben Torfrau Jasmin Pfeiler, Lisa Maria Metzler und Lena Rädler ihre Debüts. Die nötigen Tore zum Pokalsieg in Dornbirn soll Patricia Pfanner schießen.