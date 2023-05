Cup-Halbfinale: Schwarzenberg vs Alberschwende, Altach II vs Wolfurt

Im 47. Uniqa VFV Cup Halbfinale kommt es zu einem Wälderderby und einem Eliteligaduell.

Der Ticker mit Videos vom Derby Schwarzenberg vs Alberschwende

Im reinen Duell der beiden VN.at Eliteligaklubs von Altach II und Wolfurt spricht zwar die Statistik in den direkten Duellen für die Rheindörfler, aber die aktuelle Situation in der Meisterschaft sieht die Hofsteig-Elf im Vorteil. Exakt vor zehn Jahren hat die zweite Garnitur der Altacher das halbe Dutzend im heimischen Pokalbewerb voll gemacht und hofft auf die abermalige Finalteilnahme. Mit Tormann Jakob Odehnal (21), Sebastian Aigner (22), Samuel Mischitz (19) und den beiden Jungprofis Damian Maksimovic (18) und Emre Yabantas (19) könnten fünf Kaderspieler aus der Profiabteilung auflaufen. Dolunay Ücüncü (27/Nasenbeinbruch) und Mohamed Quedraogo (20/Zerrung) werden verletzungsbedingt fehlen. „Es ist für meine Mannschaft eine Riesenchance den Aufstieg zu fixieren und auch das Endspiel zu erreichen. Müssen in der schweren Aufgabe aber eine starke geschlossene Mannschaftsleistung abliefern um das erste Ziel zu schaffen“, sagt FC Wolfurt Erfolgscoach Joachim Baur (44). Der Brasilianer Idiano Lima Rosa dos Santos (27) dürfte sich bei seinem Comeback am vergangenen Wochenende zum dritten Mal in kürzester Zeit das Kreuzband gerissen haben und droht abermals für einen längeren Zeitraum auszufallen. Kapitän Simon Mentin (31) ist wieder einsatzbereit. Im bislang einzigen VFV Cup Triumph gewann Wolfurt vor 33 Jahren gegen Altach mit 3:1 im Elferschießen. Jetzt kommt es im Halbfinale zum Showdown der ehemaligen Endspielteilnehmer und Pokalsieger.

Der Ticker vom Spiel SCR Altach II vs FC Wolfurt

Rekordkulisse in der Kräherau Das Wälderderby zwischen dem einzigen noch verbliebenen Überraschungsteam Mevo FC Schwarzenberg und Favorit Alberschwende lockt die Massen an. Vor 17 Jahren sorgte das Meisterschaftsspiel zwischen dem Hausherr Schwarzenberg und dem damaligen Landesligist SW Bregenz in der Kräherau mit 800 Fans für eine große Zuschauerkulisse. Nun fast zwei Jahrzehnte später wird das kleine Stadion in der Kräherau heute um 18.30 Uhr aus allen Nähten platzen. Ein neuer Rekord an Fans ist vorprogrammiert. Der Underdog fordert Alberschwende und setzt auf den Heimvorteil. Es wird ein Kampf auf Biegen und Brechen im prestigeträchtigen Wälderderby erwartet. „Es wird eine extreme Challenge für meine Mannschaft werden. Brauchen auch das nötige Spielglück. Haben nichts zum Verlieren und probieren die nächste Überraschung zu bewerkstelligen“, so FC Schwarzenberg Trainer Sebastian Trittinger (42). Mit Florian Dünser steht im Schwarzenberg Aufgebot schon ein Kicker, der mit Bizau das große Cupfinale schon erreichte. Schwarzenberg hat vor dem großen Showdown doch personelle Sorgen. Markus Reis (Zerrung), Christoph Peter, Gökhan Acar (beide Knöchel) und der zehnfache Torschütze Victor Erick Bueno Martins fehlen höchstwahrscheinlich alle verletzungsbedingt.„Nehmen das Spiel total ernst und benötigen eine Topleistung um unser gestecktes Ziel zu schaffen. Haben uns spielerisch weiterentwickelt und super drauf“, mein FC Alberschwende Coach Rene Fink (30). Mit Volkan Akyildiz (16 Tore), Kapitän Julian Maldoner (14 Tore), Aygün Topcu (9 Tore) und Paul Sohm (9 Tore) verfügt Alberschwende über ein sehr gefährliches Angriffs-Quartett. Neun Eigenbauspieler werden in der Startaufstellung stehen, nur Akyildiz und Topcu sind „Auswertige“. Bleibt im Derby abzuwarten, ob letztendlich der Heimvorteil oder die beste Auswärtsmannschaft ausschlaggebend für das Finalticket ist. Mit FC Dornbirn Juniors (1:5 gegen SW Bregenz) stand im Vorjahr auch ein Landesligaklub im Endspiel.