Cup-Aus für Altach - 0:3 gegen den LASK

Für den CASHPOINT SCR Altach ist die Cupsaison nach einer 0:3-Heimniederlage gegen den LASK zu Ende.

Im Achtelfinale des Uniqa ÖFB Cups empfing der CASHPOINT SCR Altach den LASK. Und mittlerweile gilt das Team von Trainer Oliver Glasner nicht nur bei Experten als das momentan wohl zweitbeste Team Österreichs. Werner Grabherr stellte seine Elf im Vergleich zum Unentschieden in Mattersburg um. So stand Andi Lukse zwischen den Pfosten, Andi Lienhart kehrte nach Verletzung ebenso in die Startelf zurück wie Emir Karic, Adrian Grbic und Samuel Oum Gouet, der den zuletzt so starken Benedikt Zech ersetzte. Als Kapitän führte erstmals Valentino Müller die Mannschaft auf das Feld in der CASHPOINT Arena, die in der Defensive mit einer Viererkette begann.