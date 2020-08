Crowdfunding Projekt Schülerinnen Bezauer Wirtschaftsschulen

Jessica Barta aus Doren und Anja Beyer aus Alberschwende sind Schülerinnen der Bezauer Wirtschaftsschulen und sie schreiben momentan ihre Diplomarbeit.

Gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein Doren wird am ersten Krutfäscht in Doren geplant. Das dadurch erlangte Wissen wird dann in die Diplomarbeit eingebaut!

Am 13. September 2020 findet erstmals in Doren im Bregenzerwald ein Krautfest TO GO statt. Speise wie saftiger Schweinsbraten mit Knödel und Sauerkraut, Krautkrapfen, usw. können beim Gemeindesaal in Doren von 9:30 Uhr bis 13:30 Uhr abgeholt werden. Anlässlich dieses Festes wurde von uns Schülerinnen (Jessica Barta aus Doren und Anja Beyer aus Alberschwende) und dem Obst- und Gartenbauverein Doren ein „Krautpaket“ hergestellt.