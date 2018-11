Crowdfunding für Pia & Co

Auf die Piste, fertig, los: Der Countdown für das erste Crowdfunding-Projekt des Vorarlberger Kinderdorfs läuft. Für 17 Kinder, die im Kinderdorf Kronhalde in Bregenz leben, soll so ein Schikurs möglich werden.

Am liebsten möchte sich Pia sofort ins Pistenabenteuer stürzen. Vorerst muss sie die Abfahrtshocke jedoch auf dem Hügel im Kinderdorf Kronhalde trainieren. Pia ist sieben Jahre alt und träumt davon, Schirennfahrerin zu werden. In den Ferien soll’s richtig losgehen. Dann nämlich will die Siebenjährige gemeinsam mit 16 anderen Kindern aus dem Kinderdorf Kronhalde einen Schikurs besuchen.