Cristiano Ronaldo will in die Deutsche Bundesliga

"Es ist wahr", schreibt die "Bild-Zeitung". CR7 will angeblich unbedingt zur Borussia Dortmund wechseln.

Laut einem Bericht von "CBS Sports" steht Cristiano Ronaldo einem Wechsel zu Borussia Dortmund offen gegenüber. Der portugiesische Superstar will ja auch in der neuen Saison unbedingt in der Champions League spielen. Wie die "Bild" berichtet, seien die Gerüchte wahr. "Superstar Cristiano Ronaldo (37) will unbedingt zu Borussia Dortmund wechseln", schreibt "Bild.de" Man könne Berichte aus England bestätigen. Das wäre jedenfalls eine absolute Sensation, nachdem ein Transfer zum FC Bayern München ja gescheitert ist.