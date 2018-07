Cristiano Ronaldo: Mega-Wechsel von Real Madrid bahnt sich an

30 Millionen Euro Gehalt netto für vier Jahre: Das soll Juventus Turin angeblich Cristiano Ronaldo geboten haben.

Wie seriös die Quelle von Ex-Juventus Turin-Sportdirektor Luciano Moggi ist, wird sich noch weisen. Der 80-Jährige sorgte jedenfalls mit seinen Aussagen in der italienischen TV-Sendung “Tele7Gold” für Aufsehen. “Ich habe mit wichtigen Menschen gesprochen und Cristiano Ronaldo war bereits beim Medizincheck für Juventus in München“, sagte Moggi. Doch damit nicht genug: „Er hat bereits einen Vertrag beim italienischen Meister unterschrieben“, erzählte Moggi. Ob Cristiano Ronaldo nach dem Ausscheiden von Portugal bei der Rückreise in den Urlaub wirklich einen Zwischenstopp für einen Medizin-Check in München eingelegt hat, kann nicht verifiziert und darf zumindest bezweifelt werden.