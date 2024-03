"Crash-Reihenfolge unklar" - Vier Fahrzeuge in Unfall auf der A14 verwickelt

Unklare Crash-Reihenfolge

Laut dem Unfallsachverständigen Christian Wolf ist die Ermittlung der genauen Unfallursache besonders komplex: „Heute Morgen hat sich auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Innsbruck ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ereignet. Im gegenständlichen Fall war es so, dass die Crash-Reihenfolge nicht klar war, also, welches Fahrzeug auf welches Fahrzeug zuerst aufgefahren ist und in weiterer Folge, ob ein anderes Fahrzeug dann wiederum auf ein anderes Fahrzeug aufgeschoben wurde.“