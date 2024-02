Crash mit Polizeiauto beendet Flucht von 18-jährigem Motorrad-Raser

Mit teils über 100 km/h lieferte sich ein 18-jähriger Motorradlenker am Mittwoch in Hard eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Am Mittwoch, dem 7. Februar 2024, um 12:40 Uhr, wurde eine Zivilstreife der Polizei in Hard auf ein Motorrad mit verdächtigem Kennzeichen aufmerksam. Folglich wurde durch eine uniformierte Polizeistreife in Höchst versucht, das Motorrad für eine Kontrolle anzuhalten.