In Vorarlberg war das Wochenende recht ruhig. ©Symbolbild: APA, VN/Rauch

Covid-Verstöße zu Pfingsten: So verlief das lange Wochende im Ländle

Am langen Wochenende kam es in Teilen Österreichs zu Ausschreitungen und Polizeieinsätzen. In Vorarlberg war es hingegen ruhig.

Während es in Wien am langen Wochenende zu zahlreichen illegalen Versammlungen und Coronaverstößen kam, verlief Pfingsten in Vorarlberg recht ruhig. Es sei nur zu einigen kleineren Streitereien aufgrund der Corona-Bestimmungen gekommen, wie die Polizei auf VOL.AT-Anfrage angab.

"Absolut ruhig verlaufen"

Alles sei absolut ruhig verlaufen, erklärt die Polizei. Es sei eher im Fokus gestanden, dass der Urlauberverkehr angezogen habe und erstmals wieder mehr Urlaubsgäste im Land unterwegs gewesen seien. Auch im Gastronomiebereich habe es am Pfingstwochenende keine Übertretungen und Verstöße gegeben - ganz im Gegenteil: die Gäste seien alle getestet und würden sich bereitwillig an die geltenden Covid-Bestimmungen beim Lokal-Besuch halten. Auch zu Anzeigen war am Montag nichts bekannt.