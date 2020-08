Bayerisches Rotes Kreuz setzt auf Dampf-Desinfektion aus dem Ländle

Das Rote Kreuz in Bayern verwendet Geräte von Keckex aus Sulz. Die Heißwasserdampf-Desinfektion kam bereits auf einer Covid-Teststation zum Einsatz.

Einsatz auf Covid-Teststation

Aktuell wird in Bayern das Gerät "Komex 12 Volt" verwendet. Genutzt wird es vom Fachdienst CBRNE. Dieser kommt immer dann zum Einsatz, wenn es um chemische, biologische, radiologische, nukleare oder explosive Stoffe geht - so auch jetzt während der Coronakrise. Bei einem ersten Einsatz auf der Covid-Teststation Donautal-Ost wurde das Gerät von Landesfachdienstleiter und Fachberater der CBRNE Bayern, Tobias Muhr, für "sehr gut" befunden. "Wir konnten damit sehr gute Ergebnisse erzielen", so Muhr. "Es ist für unseren Fachdienst äußerst hilfreich und wir werden es in Zukunft sicher wiedereinsetzen." Muhr könnte sich gut vorstellen, die Geräte als "großartige Ergänzung für den Fachdienst" im ganzen Freistaat einzusetzen. Sie könnten in verschiedensten Lagen zum Einsatz kommen, etwa bei Tierseuchen, um Ställe und Geräte zu desinfizieren, bei Chemie-Lagern wie Gefahrgut- oder LKW-Unfällen, die eine Dekontamination erfordern oder bei Pandemien, wie der aktuellen Coronakrise.