Vorarlberg zahlt Gemeinden 10 Mio. Euro an Soforthilfe

Das Land Vorarlberg und die Vorarlberger Kommunen haben angesichts der drastischen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie ein zweites Hilfspaket geschnürt.

Das Land wird den Gemeinden noch heuer eine Soforthilfe in Höhe von 10 Mio. Euro zur Verfügung stellen, informierten am Freitag Landeshauptmann Markus Wallner und die amtsführende Vizepräsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbands, Andrea Kaufmann (beide ÖVP). Auch strukturelle Maßnahmen wurden vereinbart.

Kommunen fehlen 60 Millionen Euro

Unterstützung bei Strukturförderung

Nun zahlt das Land an die Kommunen nach einem bestimmten Schlüssel 10 Mio. Euro an erneuter Soforthilfe aus. Darüber hinaus einigten sich Wallner und Kaufmann auch darauf, dass das Land bei der anstehenden Gehaltsreform für die Musikschullehrer Unterstützung leistet. Die zu erwartenden jährlichen Mehrkosten beim Personal in Höhe von 900.000 Euro übernimmt das Land zur Gänze. Zudem wird der Landesanteil bei der Strukturförderung erhöht, was für das Land 2021 einen Mehraufwand von 600.000 Euro pro Jahr und ab 2022 von einer Million Euro jährlich bedeutet. Beibehalten wird die Deckelung der Ausgaben des Sozialfonds, den das Land und die Gemeinden gemeinsam finanzieren.