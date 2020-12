Covid: Lage in den Spitälern entspannt sich

In Vorarlberg ist die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten am Freitag um 94 auf 1.203 gesunken.

Stand Freitag 24 Uhr: 64 Neuinfektionen standen am Freitag 156 Genesungen gegenüber.

Zwei Covid-Patienten sind am Freitag im Land am oder mit dem Coronavirus gestorben, die Zahl der Todesopfer in Vorarlberg hat sich damit auf 208 erhöht.