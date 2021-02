Covid-Konjunkturumfrage: So beeinflusst die Krise die Stimmung in der Industrie

Wie wirkt sich die Coronakrise auf die Wirtschaft aus? Das soll die aktuelle Konjunkturumfrage zeigen. VOL.AT berichtet live ab 10 Uhr.

Wie ergeht es der Vorarlberger Industrie aktuell und welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Stimmung? Am Dienstagvormittag präsentieren die Industriellenvereinigung Vorarlberg und die Wirtschafskammer die Ergebnisse der Konjunkturumfrag im vierten Quartal 2020. Die Konjunkturumfrage soll zeigen, inwiefern die Coronakrise sich derzeit noch auf die Vorarlberger Industrie und die Konjunktursituation auswirkt. Erneut haben sich zahlreiche Vorarlberger Unternehmen an der Umfrage beteiligt.

Mensch steht im Mittelpunkt

Die Industrie hält auch in der Krise ihren Kurs. Sie erzielt 40 Prozent der regionalen Wertschöpfung und sichert jeden dritten Arbeitsplatz im Land. Darüber hinaus erbringt sich auch eine Milliarde Euro an zusätzlichen, freiwilligen Leistungen. Diese kommen nach Angaben der IV nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch Vorarlberg und der globalen Gesellschaft zugute. Dies zeige, dass die Menschen im Mittelpunkt der Industrie stehen, so IV-Präsident Martin Ohneberg. Trotz der Schäden durch die Coronakrise gelte es, mit positiven, mutigen Zukunftsbildern Vorarlberger zu gestalten.