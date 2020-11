Covid-Infektionen wieder gestiegen - 417 neue Fälle

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag am Donnerstag wieder über jener der Genesenen.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag am Donnerstag wieder über jener der Genesenen. ©KHBG, VOL.AT/Paulitsch

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag am Donnerstag wieder über jener der Genesenen. ©KHBG, VOL.AT/Paulitsch

Am Donnerstag stieg die Zahl der aktiv positiven Fälle in Vorarlberg auf 4170. Ein leichter Abwärtstrend in den vorangegangenen Tagen scheint sich vorerst nicht zu bestätigen.

Registriert wurden am Donnerstag in Vorarlberg 417 Neuinfektionen, denen 337 Genesungen gegenüber standen.

Die Zahl der aktiv Infizierten stieg von 4.094 auf 4.170 Fälle (Stand Donnerstag Mitternacht). Allerdings sind am Donnerstag auch vier weitere Personen mit oder am Coronavirus verstorben. Laut Dashboard des Landes sind mittlerweile 82 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, 62 davon seit dem 24. September.

Noch 15 Intensivbetten frei

In den Vorarlberger Spitälern wurden seit Mittwoch 44 Corona-Patienten aufgenommen sowie 19 entlassen. Damit befinden sich derzeit 223 Corona-Erkrankte (plus 23) in stationärer Behandlung, 44 davon - drei mehr als tags zuvor - lagen auf der Intensivstation. Von den landesweit zur Verfügung stehenden Intensivbetten waren noch 15 (minus eins) frei.

Leichte Entspannung bei Krankenhaus-Mitarbeitern

Eine ganz leichte Entspannung gab es bei der Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter. 124 (minus neun) waren mit dem Coronavirus infiziert, 93 (minus 14) weitere Mitarbeiter befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Bezirke

Die meisten aktiven Corona-Fälle gibt es nach wie vor im Bezirk Bregenz (1.393). Dahinter folgen Feldkirch (1.123), Dornbirn (1049) und Bludenz (560).

Gemeinden

Am Donnerstag lag in 12 Gemeinden die Zahl der Fälle (weit) über 100, Spitzenreiter war die Stadt Dornbirn (528) vor Bregenz (314), Feldkirch (301) und Lustenau (300). Nur drei der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.

Die restlichen Zahlen und Grafiken vom Donnerstag folgen in Kürze.