Covid-19: Zahl der aktiv Erkrankten steigt auf 15

Nach längerem Stillstand bei den Neuinfektionen kamen in den vergangenen Tagen wieder vereinzelt neue Erkrankte hinzu. Am Montagmorgen zählte Vorarlberg insgesamt 15 aktiv Infizierte.

Mit Stand Montagmorgen wurden bisher in Vorarlberg 890 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Dies sind um vier Personen mehr als noch am Freitag. Die zwei am Sonntag neu positiv getesteten Personen stammen aus Bregenz und Nüziders. Letztere Gemeinde war zuvor "coronafrei"

Nach wie vor gelten 856 Personen in Vorarlberg wieder als genesen. Die Zahl der Verstorbenen hält sich seit Tagen konstant bei 19.

Damit sind in Vorarlberg wieder 15 Personen aktiv am Coronavirus erkrankt. In Vorarlberg muss derzeit kein einziger Erkrankter im Krankenhaus behandelt werden.

Die aktiv erkankten Personen sind auf die vier Vorarlberger Bezirke relativ gleichmäßig verteilt. Im Bezirken Bludenz sind fünf Menschen erkrankt, in Bregenz und Dornbirn jeweils vier und im Bezirk Feldkirch zwei.

86 der 96 Vorarlberger Gemeinden gelten derzeit als "coronafrei". Das heißt zehn Gemeinden verzeichnen positive Coronafälle. In Bregenz gibt es derzeit vier aktiv Erkrankte, in Feldkirch und Hohenems noch jeweils zwei. In Bludenz, Dornbirn, Innerbraz, Lustenau, Nenzing, Nüziders und Stallehr wird jeweils ein aktiv Erkrankter verzeichnet.

Bisher wurden in Voralberg 17.898 Testungen auf Covid-19 durchgeführt.

Zahlen für Österreich

Die Zahl der nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Österreich Verstorbenen ist bis Sonntagvormittag mit 629 gleich hoch wie am Vortag geblieben. Damit hat sich die Zahl der Toten einer APA-Statistik zufolge erstmals seit dem 15. März nicht erhöht. 197 Menschen wurden laut Innen- und Gesundheitsministerium wegen Covid-19 in Spitälern behandelt, elf weniger als am Tag zuvor.

Auch die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen ist weiter gesunken, um zwei Personen auf 48. Insgesamt 14.563 vormals Erkrankte sind wieder genesen. Insgesamt wurden bisher 362.509 Tests durchgeführt.

Bis Sonntagfrüh registrierte das Gesundheitsministerium seit Ausbruch der Epidemie weiters 16.151 bestätigte Infektionen in ganz Österreich. Die gemeinsame Aussendung mit dem Innenministerium wies dann am Vormittag 16.242 positive Testergebnisse aus. Das Innenressort erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) über eine Videokonferenz, diese Zahlen können daher Fälle enthalten, die im Epidemiologischen Melderegister (EMS) noch nicht erfasst sind.