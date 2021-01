Covid-19: Wieder mehr Neuinfektionen als Genesene

Zahl der aktiven Coronafälle steigt weiter: 174 Neuinfektionen wurden am Montag verzeichnet, dem gegenüber stehen 91 Genesene.

Stand Montag, 24 Uhr: Die Zahl der aktiven Coronafälle ist am Montag auf 1.189 gestiegen. 174 Neuinfektionen wurden registriert, 91 Personen wurden im selben Zeitraum für genesen erklärt. Das ist ein Plus von 81 aktiven Coronafällen. Zwei Personen verstarben am Montag.