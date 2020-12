Covid-19: Weniger Neuinfektionen, aber fünf Todesopfer am Montag

Nur Wien, Niederösterreich und das Burgenland haben in Österreich geringere Werte als Vorarlberg. Allerdings mussten auch am Montag wieder fünf Todesopfer im Land beklagt werden.

Am Montag wurden in Vorarlberg insgesamt 103 Neuinfektionen registriert, denen 529 Genesungen gegenüber standen.

Die Zahl der aktiv Infizierten ging somit um minus 431 auf 2.582 zurück. Das entspricht etwa dem Wert von Ende Oktober. 130 Personen sind in Vorarlberg bislang in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, davon fünf am Montag.