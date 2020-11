Covid-19: Weiter deutlich mehr als 3.000 positive Fälle

Am Dienstagmittag wurden in Vorarlberg 163 Neuinfektionen verzeichnet. 3.116 Personen sind derzeit mit dem Virus infiziert.

Am Montag wurden in Vorarlberg 500 Neuinfektionen registriert. Im Zusammenhang mit dem Virus beklagt Vorarlberg zudem fünf weitere Todesopfer. Vier Verstorbene sind hochbetagte Personen, die bereits unter schwerwiegenden Vorerkrankungen gelitten haben. Einer gesundheitlichen Risikogruppe gehörte auch das deutlich jüngere fünfte Todesopfer an. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 39 Personen mit oder am Coronavirus verstorben. Im Betrachtungszeitraum wurden auch 124 Personen gesund gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten Personen ist am Montag somit auf 3.059 gestiegen.