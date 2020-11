Die Lage in Vorarlberg bleibt angespannt.

Covid-19: Vorarlberg verzeichnet 441 Neuinfektionen am Samstag

Die Corona-Zahlen in Vorarlberg bleiben auf hohem Niveau. Derzeit sind 4.273 Personen in Vorarlberg aktiv positiv getestet. 441 Neuinfizierte verzeichnete Vorarlberg allein am Samstag.

Bisher wurden in Vorarlberg 14.306 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Aktiv positiv und in Isolation befinden sich momentan 4.273. Als genesen gelten 9.945 Personen, 88 sind verstorben.

Am Samstag kamen 441 Neuinfizierte hinzu. Weil man aber auch 523 Neugenesene verzeichnete, sank die Zahl der aktiv positiv Getesteten in Vorarlberg um 84 Personen. Zwei Infizierte verstarben am Samstag.

