Covid-19: Videokonferenz der G-7-Chefs am Montag

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Montag in einer Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der G-7-Staaten über die Corona-Pandemie und ihre Folgen beraten.

Ein Regierungssprecher in Berlin bestätigte am Samstag auf Anfrage ihre Teilnahme. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Planung am Freitag bekannt gemacht.