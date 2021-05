Covid-19 und Reisen: Das planen die Vorarlberger

Die Ergebnisse der großen VOL.AT-Urlaubsumfrage 2021: Was haben die Vorarlberger diesen Sommer geplant?

Sonne, Strand und Meer

Der klare Großteil der Umfrageteilnehmer plant einen Urlaub am Meer (45,89 Prozent). Auch gemeinsame Urlaube stehen bei einigen an: 15,38 Prozent planen einen Familienurlaub. Wellness-Urlaube (8,16 Prozent) und Camping-Urlaube (7,74 Prozent) sind ebenfalls vorne mit dabei.

Online-Buchung beliebt

Impfen für die Urlaubsreise?

Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer (58,14 Prozent) ist bereit, sich impfen zu lassen, um in den Urlaub fahren zu können. 5,12 Prozent sind noch unentschlossen und 7,35 Prozent wollen ihren Urlaub in Österreich verbringen und sind daher der Meinung, keine Impfung zu brauchen. Ein klares "Nein" zur Impfung gibt es nur von 29,38 Prozent.

Nachbarländer sehr gefragt

Statt in die Ferne zieht es den Großteil der Vorarlberger (51,53 Prozent) in ein Nachbarland - etwa nach Italien, Deutschland oder Slowenien. 39,42 Prozent setzen in Coronazeiten auf einen Heimaturlaub in Österreich. Darauf folgen Asien mit 9,64 Prozent, sowie Afrika (3,79 Prozent).