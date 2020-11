Covid-19: Trend der aktiven Fälle zeigt klar nach unten

Am Dienstagmittag verzeichnet das Land Vorarlberg seit Mitternacht fast dreimal so viele Genesene als Neuinfektionen mit Covid-19.

Wenn der Trend anhält, wird Vorarlberg am Dienstag um 16 Uhr erstmals wieder unter 4.000 aktive Corona-Fälle aufweisen. Die Tendenz war zuletzt fallend. Nach einem Minus von 78 Personen am Montag, weist das Dashboard des Landes Vorarlberg auch zu Dienstagmittag einen Rückgang um weitere 89 Personen auf (45 Neuinfektionsen vs. 134 Genesungen). Damit sind aktuell 4.002 Vorarlberger aktiv positiv. Nach zuvor 4.091 Fällen.