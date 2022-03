Covid-19: So ist die Lage in Vorarlbergs Spitälern

Situation auf der Intensiv- und Normalstation: Der aktuelle Lagebericht der Vorarlberger Krankenhäuser.

Die derzeitige Corona-Welle nimmt weiter an Fahrt auf. Die Neuinfektionen in Vorarlberg waren am Dienstag auf einem Rekordhoch. Insgesamt 21.170 Personen in Vorarlberg sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.