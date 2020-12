Covid-19: Polizeikontrollen in der Silvesternacht

Ob die Corona-Maßnahmen zu Neujahr eingehalten werden, wird durch die Streifendienste kontrolliert, wie Rainer Fitz von der Landespolizeidirektion erklärt.

Wie VOL.AT zugetragen wurde und was sich in diversen Social-Media-Kanälen bereits seit Tagen abzeichnet, planen wohl zahlreiche Vorarlberger private Silvesterpartys. Es gelten aber die Corona-Maßnahmen, also

Treffen nur zwischen zwei Haushalten, dabei darf aber nur ein Einzelner eines Haushaltes mehrere andere Haushaltszugehörige treffen.