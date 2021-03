Covid-19: "OP-Wartezeiten trotzdem kaum gestiegen"

Ein erweitertes Wartezeiten-Monitoring ist online – Gesundheitslandesrätin Rüscher: "Umfassende Transparenz im Sinne der Patienten".

Die Wartezeiten auf Operationen in den heimischen Spitälern bewegen sich trotz erschwerter Bedingungen infolge der Corona-Pandemie in einem fachlich vertretbaren Rahmen, sagt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Online abrufbar ist ab sofort ein erweitertes Wartezeiten-Monitoring. Die Aufstellung gibt einen Überblick über operative Eingriffe und die voraussichtliche Wartedauer. "Die Situation stellt sich trotz Pandemie überwiegend positiv dar, wobei in wenigen Bereichen und bei speziellen Eingriffen die Wartezeiten aus verschiedenen Gründen nach wie vor zu lang sind. Klar ist aber, dass Notfälle sofort und dringende Fälle in medizinisch vertretbarer Zeit operiert werden", verdeutlicht die Gesundheitsreferentin.