Covid-19-Liveticker: Alle Neuigkeiten aus Vorarlberg

Hier informieren wir Sie über alle neuen Entwicklungen rund um das Coronavirus in Vorarlberg.

"Geduld aufbringen"

In den letzten Tagen hat das Land Vorarlberg weitreichende Maßnahmen ergriffen, um die Kurve abzuflachen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Am Mittwochabend appellierte LH Markus Wallner an die Vorarlberger, "die Geduld und die Konsequenz aufzubringen, die gesetzten Maßnahmen auch durchzuhalten". Es sei anhand der leeren Straßen deutlich wahrzunehmen, dass die Maßnahmen von der Bevölkerung angenommen werden. In der nächsten Zeit werde sich zeigen, ob es gelinge, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.