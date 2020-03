Covid-19-Liveticker: Alle Entwicklungen in Vorarlberg

Hier lesen Sie alle Neuigkeiten, Entwicklungen und Pressetermine zum Coronavirus in Vorarlberg.

Die neuen Zahlen für Vorarlberg (Stand 8 Uhr)

Neun genesene Personen

Bisher wurden 15.613 Testungen durchgeführt. Sechs Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 galten als bestätigt, zwei in Wien, drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich. Das ist ein Opfer mehr als Donnerstagfrüh. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten gab das Ministerium mit neun an, in Tirol zwei, in Wien fünf und in Niederösterreich zwei.