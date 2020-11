Covid-19: Hohe Zahlen am Donnerstagmorgen

In Vorarlberg ist die Zahl der Corona-Infektionen am Donnerstagmorgen aufgrund von 239 Neuinfektionen weiter angestiegen.

In Vorarlberg sind per Donnerstagmorgen 8 Uhr 3134 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit 16 Uhr am Mittwoch sind das 182 Personen mehr. Seit dem Vortag 16 Uhr gab es 239 Neuinfektionen bei 57 Genesenen.