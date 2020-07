Covid-19: Expertin erwartet keine Entspannung

Epidemiologin Eva Schernhammer erwartet angesichts der steigenden Coronavirus-Fallzahlen keine baldige Entspannung der Situation.

Die Frage der Maske

Eva Schernhammer, die Leiterin der Epidemiologie an der MedUni Wien, erwartet angesichts der steigenden Coronavirus-Fallzahlen keine baldige Entspannung der Situation. Sie sprach am Montag in der "ZIB 2" (ORF) über die aktuelle Lage:

Maskenpflicht in Oberösterreich soll wieder kommen

Das Land Oberösterreich dürfte vor der Wiedereinführung der allgemeinen Maskenpflicht in Geschäften und Lokalen stehen. Offiziell bestätigt wurde das zwar bisher nicht, das Land hatte aber bereits am Montag weitere Schritte angedeutet. Medienberichte am Dienstag gingen von der Einführung einer Maskenpflicht in Geschäften und Lokalen aus.