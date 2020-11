Covid-19: Dornbirner bringt große Tafel in Eigenregie an

"Schau auf dich, bleib zu Hause" - Hubert Meusburger aus Dornbirn hat eine große Tafel an seiner Einfahrt angebracht, um die Menschen mit einem erneuten Appell auf die Corona-Pandemie aufmerksam zu machen.

Der Dornbirner wohnt in einer Straße, in der täglich viele Fußgänger und Radfahrer vorbei kommen. Vor Ort wird schnell klar - diese Tafel zieht einige Blicke auf sich! "Die meisten bleiben kurz stehen und sehen sich die Tafel ganz genau an", erzählt Hubert Meusburger.

"Wollen die Menschen erreichen"

Die Tafel haben Hubert und seine Familie in ihrer Einfahrt angebracht - und das in Eigenregie. "Wir wollten gerade jetzt, in diesem zweiten Lockdown, ein Statement setzen und den Leuten zeigen, dass man durchaus mit einer guten Tat vorangehen und auch etwas Positives zur Pandemie beitragen kann. Und wenn der eine oder andere unsere Tafel sieht und darüber nachdenkt, haben wir schon wieder mehr Menschen erreicht. Unser Appell: Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Denn nur so können wir die schöne und besinnliche Weihnachtszeit dann wieder gemeinsam feiern."