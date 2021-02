Covid-19: Bibliothek Satteins bringt Bilderbuch-Lesungen per Zoom nach Hause

Die Öffentliche Bibliothek Satteins veranstaltet auch in Coronazeiten Lesungen für Kinder. Wie das per Zoom funktioniert, erklärt Leiterin Margit Brunner Gohm.

Leseung für Kinder per Zoom abhalten - geht das? Ja - meint zumindest die Öffentliche Bibliothek Satteins. Im Frühjahr 2020 zeichnete Leiterin Margit Brunner Gohm Lesungen für die kleinen Bibliotheksbesucher auf, schnitt diese und lud sie auf YouTube hoch. Die Vorlese-Reihe steht ganz klar unter dem Motto "Wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, kommen wir zu euch". Gut 20 Bücher hat sie auf diese Art und Weise vorgestellt. Da sie bei der Arbeit häufig die Videokonferenz-Anwendung Zoom nutzte, kam dann die Idee zu allwöchentlichen "Biblio-Zoom-Lesungen" für Kinder von 2 und 11 Jahren. Brunner Gohm setzt sich dafür in die gemütliche Leseecke der Bibliothek und liest aus einem Bilderbuch vor. Zu jedem Buch, das sie vorstellt, überlegt sie sich auch kleine Aufgaben, die dann gemeinsam erledigt werden - etwa ein Suchbild oder einen Bastelbogen. Auch passende Videos und Buchtrailer zeigt sie den Kindern.

Lesungen im Kinderzimmer

Einige Kinder seien nahezu jede Woche mit dabei gewesen, meint die Bibliotheks-Leiterin. Auch Eltern seien auf sie zugekommen und hätten erzählt, wie gespannt ihre Kids der Lesung vom Kinderzimmer oder der Couch aus gelauscht und dann davon berichtet hätten. Auch jetzt, da der aktuelle Lockdown sich dem Ende zuneigt, soll es sie weiterhin geben. "Wir sind noch nicht erreichbar", erklärt Brunner Gohm. "Zu uns kann man noch nicht kommen, zum spielen, schmöckern. Also kommen wir weiter zu ihnen". Jedes Kind aus Vorarlberg kann mitmachen. Alles was man für die Teilnahme an der kostenlosen Veranstaltung benötigt ist ein PC, Laptop, Tablet oder Handy mit Internetzugang. Wer mit dabei sein möchte, kann sich einfach per Mail anmelden. Die Lesungen, sowie die E-Mailadresse zur Anmeldung gibt es auf Website der Öffentlichen Bibliothek Satteins und auf Facebook. Dort wird auch angekündigt, wann die nächste Zoom-Lesung stattfindet und um welches Buch es sich dreht.