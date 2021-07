Covid-19 auf Mallorca: Delta-Variante dominiert

Tourismus: Delta-Variante auf Mallorca bei 85 Prozent

7-Tage-Inzidenz steigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen sei bis Freitag auf gut 270 gestiegen. Für die Balearen insgesamt, also neben Mallorca auch Menorca, Ibiza und Formentera, wurde dieser Wert am Sonntag mit 290 angegeben, schrieb die "Mallorca Zeitung" am Sonntag. Der sogenannte R-Wert lag nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei 1,63. Die Zahl bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 163 weitere Menschen anstecken.