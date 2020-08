Covid-19: Aktuelle Zahlen für Vorarlberg und Österreich

141 Corona-Neuinfektionen in Österreich von Donnerstag auf Freitag. In Vorarlberg kamen drei neu infizierte Personen dazu.

Die Zahl der in Österreich binnen eines Tages bestätigten SARS-CoV-2-Neuinfektionen ist erneut dreistellig. Von Donnerstag auf Freitag wurden laut Innenministerium 141 Fälle registriert. Bisher gab es in Österreich 21.837 positive Testergebnisse.

Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus

Die Neuinfektionen in Österreich

Erneute Testung in Gaschurner Tourismusbetrieb – alle negativ

128 Menschen in Südtirol mit Coronavirus infiziert

In Südtirol waren mit Stand Freitagvormittag 128 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Donnerstag kamen vier Neuinfektionen hinzu, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. 2.341 Menschen konnten insgesamt wieder für gesund erklärt werden, bisher infizierten sich 2.761 mit dem Virus. Die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb unverändert bei 292.

Indien hat als drittes Land mehr als zwei Millionen Corona-Fälle

Indien hat als drittes Land der Erde mehr als zwei Millionen registrierte Corona-Infektionen. Wie Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore zeigen, stieg die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 in nur knapp drei Wochen von einer auf zwei Millionen Fälle. In Indien nehmen die bekannten Neuinfektionen damit schneller zu als in anderen Ländern der Erde - auch als in Brasilien oder den USA, die beide bislang deutlich mehr Infektionen verzeichnen.