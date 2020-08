Covid-19: Aktuelle Zahlen für Vorarlberg und Österreich

Derzeit gibt es 23 aktiv Erkrankte in Vorarlberg.

Erstmals im August ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich am Donnerstag (9.30 Uhr) im dreistelligen Bereich gelegen. Zwei neu positiv getestete Personen gibt es in Vorarlberg.

Damit steigt die Zahl der positiv Getesteten in Vorarlberg auf 971 an. 23 aktiv Erkrankte gibt es im Land.

Als genesen registriert wurde seit Mittwochabend eine Person. Die Zahl der Todesopfer hält sich seit Wochen konstant bei 19.

Am meisten aktiv Erkrankte hat derzeit der Bezirk Bregenz (7), danach folgen Feldkirch (6), Bludenz (5) und Dornbirn (5).

130 neue Fälle in Österreich

130 neue Fälle kamen während 24 Stunden österreichweit dazu, mit 67 mehr als die Hälfte davon in Wien. Es folgten Oberösterreich (29), Niederösterreich (12), Kärnten (9), Tirol (6), Vorarlberg (3), Salzburg und Steiermark (je 2). Keinen Fall gab es im Burgenland.

Wien. Nach Information des Gesundheits- und Innenministeriums wurden damit bisher insgesamt 21.696 positive Fälle in Österreich verzeichnet, 719 dieser Personen sind an oder mit einer Covid19-Erkrankung verstorben. Die Zahl der wieder Genesenen beträgt 19.596, die Zahl der aktiven Erkrankten liegt bei 1.381. Von aktuell 117 Patienten in Krankenhausbehandlung befinden sich 25 auf Intensivstationen.