Covid-19: Aktuelle Zahlen für Vorarlberg und Österreich

In Vorarlberg gab es seit Montagabend eine neu gemeldete Infektion mit dem Coronavirus. Österreichweit werden seit Montag 96 Neuinfektionen verzeichnet.

Derzeit gibt es 23 aktiv Erkrankte in Vorarlberg. Eine Person kam seit Montagabend hinzu, zwei Personen sind neu genesen. Ein Patient befindet sich auf der Normalstation im Krankenhaus.

Derzeit sind die aktiv positiven Fälle relativ gleichmäßig in Vorarlberg verteilt. Die meisten hat Bregenz (7), danach kommen Bludenz (6), Dornbirn (5) und Feldkirch (5).

Die neu positiv getestete Person stammt aus Bregenz. Die meisten aktiv Erkrankten gibt es in Dornbirn (4), danach kommt Bregenz (3).

Zahlen für Österreich

In Österreich haben sich in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) 96 Personen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Betroffenen gab es mit 43 in Wien, geht aus den Zahlen des Innenministeriums hervor.